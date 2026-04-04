La Generalitat resol 1.288 certificats d'estalvi energètic en tres anys

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Econòmica de la Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (Icaen), ha resolt favorablement un total d'1.288 actuacions amb certificats d'estalvi energètic (CAU) des de 2023, principalment en el sector industrial, que han suposat un estalvi de 830 GWh i una tornada econòmica d'aproximadament uns 105 milions d'euros.
Aquesta energia estalviada equival pràcticament al consum anual de tots els habitatges de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), informa aquest dissabte el departament en un comunicat.
El sistema de CAU, que es va posar en marxa al gener de 2023 a tota Espanya, és una eina que permet reconèixer, verificar i certificar els estalvis energètics resultants de mesures d'eficiència energètica executades per empreses i agents del territori.
Actuacions que podrien certificar-se poden ser, per exemple, la substitució d'una caldera de gas per una bomba de calor en un habitatge o millorar l'aïllament de canonades en una indústria.
L'objectiu dels certificats és fomentar inversions en eficiència energètica, reduir el consum d'energia final i contribuir al compliment dels objectius d'estalvi energètic i climàtics marcats per la Unió Europea i pel Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.
Els certificats són documents electrònics oficials que acrediten un estalvi després de la implantació d'una actuació d'eficiència energètica, i cada certificat equival a 1 kWh d'estalvi d'energia final anual verificat, i aquest estalvi es pot verificar, ajudant a recuperar part de la inversió.
SECTORS
L'anàlisi sectorial d'aquests tres anys situa al sector industrial al capdavant, amb el 34% de les actuacions, i el 85% del total de l'energia estalviada, seguit del sector transporti, amb un 27% del total d'actuacions.
Els segueixen el sector residencial, amb un 20% de les actuacions, i el sector terciari, amb un 19%.
Una anàlisi d'aquests primers expedients permet determinar que a Catalunya el sistema de certificats afavoreix actuacions actives, com la renovació d'equips, davant de les passives, com la substitució de finestres, ja que aquestes, malgrat que també són eficaces, generen menys CAU anual per euro invertit.
En l'àmbit terciari han predominat les actuacions vinculades a la il·luminació eficient, mentre que en el residencial l'activitat s'ha iniciat de forma més lenta que en altres sectors i s'ha anat centrant en la climatització eficient, principalment en la substitució de calderes per bombes de calor.