La Generalitat rep més d'una trentena de trucades pel terratrèmol al Marroc

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha xifrat en més d'una trentena les trucades que ha rebut la Generalitat per demanar informació i consells a través dels números de telèfon habilitats pel terratrèmol al Marroc.

En una entrevista a Rac1, recollida aquest diumenge per Europa Press, Serret ha apuntat que cap d'aquestes trucades ha estat per una situació d'emergència.

Ha dit que la Generalitat, ara com ara, no té constància que hi hagi catalans morts o ferits, però que demanen "la màxima prudència i respecte" per veure com evoluciona la situació.

En ser preguntat per si creu que la reunió del Comitè Català d'Ajuda Humanitària prevista per dimecres es produeix massa tard, ha respost que no perquè ara el "més important" és l'atenció a les víctimes i posar a la disposició del país els equips d'emergència.

EQUIPS D'EMERGÈNCIES CATALANS "PREPARATS"

Ha assegurat que els equips d'emergència catalans estan "preparats i s'han de desplaçar d'acord amb les autoritats locals i també dins dels protocols de la mateixa Unió Europea".

Serret ha assenyalat que han començat campanyes de comunicació coordinades amb ONG perquè les persones que ho desitgin puguin fer donacions econòmiques destinades a ajudar la zona afectada.