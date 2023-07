La Generalitat regularà els lloguers de temporada i els habitatges d'ús turístic

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat aquest dimecres durant una compareixença al Parlament que impulsaran una llei per regular els contractes de lloguer de temporada i "una nova regulació del règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic".

Preveu treballar en les noves regulacions juntament amb les conselleries de Justícia i d'Empresa i Treball i espera que siguin un complement als tràmits que ja té en marxa per desplegar a Catalunya la llei estatal d'habitatge, informa en un comunicat.

La llei catalana té l'objectiu d'evitar que els propietaris facin servir els contractes de temporada per "burlar la limitació de preus que s'establirà a l'empara de la nova llei espanyola".

Capella ha dit que el Govern vol garantir l'ús social de l'habitatge especialment a municipis "on l'ús turístic produeix tensions de preus i no garanteix prou dotació d'habitatge de lloguer per satisfer les necessitats de la població resident".

POLÍTIQUES TERRITORIALS

Capella també ha explicat que el Govern està enllestint la definició de l'Agenda Estratègica del Pirineu i que "pròximament" s'aprovarà el projecte de la nova llei de muntanya.

Quant a la planificació urbanística i territorial, la consellera s'ha compromès "a tenir acabat el projecte de llei de territori durant el primer semestre del 2024".

Capella ha tornat a exigir que "es faci efectiu el traspàs de Rodalies" a la Generalitat i ha reclamat a Renfe l'increment de trens de l'R8; la parada a l'estació de l'Aldea (Tarragona); la millora dels serveis entre Lleida i Cervera (Lleida), i la prolongació de l'RT2 fins a Vilafranca del Penedès (Barcelona).