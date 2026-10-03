La Generalitat reformarà l'Escola d'Administració Pública, que assumirà els seus processos selectius

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu del proper dimarts aprovarà el projecte de llei de l'Escola d'Administació Pública de Catalunya (EAPC), una norma que redissenyarà la institució perquè prengui un "major protagonisme" en la funció pública de la Generalitat i sigui la que assumeixi, entre altres funcions, els processos selectius del cos general de funcionaris de la Generalitat.
Actualment, l'EAPC es dedica principalment a la formació contínua de funcionaris i personal directiu de la Generalitat (en 2025 va fer 1.694 cursos i va formar a 163.447 alumnes), però aquest projecte, que començarà la seva tramitació parlamentària a partir de la setmana vinent, cerca que es converteixi en la institució ordenadora i reguladora de la funció pública catalana.
"Un dels propòsits és que l'Escola prengui major protagonisme en el sistema públic incorporant la selecció de personal directiu i els processos selectius, i acompanyant en l'ecosistema de formació a uns servidors públics actualitzats amb les competències que el nostre temps requereix", ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans.
La norma s'emmarca en el procés de reforma de l'administració impulsat pel Govern i complementa normes que estan elaborant-se o en tramitació, com la llei d'ocupació pública o la reforma de la direcció pública professional.
Dalmau ha sostingut que amb aquesta norma se li dona a l'EAPC el "enquadrament institucional" que necessita, i ha confiat en el suport d'ERC i els Comuns, però també almenys el de Junts, per a la seva convalidació al Parlament, que ha situat per a finals de 2027.
PROCESSOS SELECTIUS
L'EAPC comptarà amb les competències per "dissenyar, implementar i actualitzar" els processos selectius dels funcionaris del cos general de la Generalitat.
Aprovar l'oferta pública seguirà depenent de la secretaria de Funció Pública, però l'EAPC és qui dissenyarà i executarà operativament els processos.
També jugarà un paper clau a l'hora de definir i desenvolupar el marc curricular i les competències per a la captació, identificació i desenvolupament dels directius públics professionals, i tindrà la funció d'acreditar les competències professionals que hagin de tenir els directius públics.
COOPERAR AMB ELS MUNICIPIS
Amb la nova llei, l'EAPC també canviarà les seves funcions en relació amb la formació i acreditació de competències dels funcionaris de les administracions locals.
Així, podrà formar a personal funcionari d'administracions locals, participar en processos selectius que li siguin encomanats i donar suport en les proves d'accés a l'habilitació nacional, camp en el qual la Generalitat ha guanyat competències.
A més, podrà homologar les activitats de formació que altres administracions públiques i altres entitats facin a funcionaris, i acreditar formacions i coneixements per a totes les administracions públiques catalanes per així facilitar la mobilitat entre administracions.
INVESTIGACIÓ I GOVERNANÇA
Altres canvis de la norma habiliten a l'EAPC a desenvolupar-se com un agent d'investigació, desenvolupament i innovació en polítiques públiques "basades en l'evidència científica" i en l'avaluació de l'impacte de les estructures administratives.
L'EAPC podrà contractar a investigadors, tècnics i personal de suport a la investigació per "internalizar la investigació" sobre polítiques públiques en el si de l'administració.
Finalment, preveu també canvis en la governança de la institució: es crearà un Consell Rector que serà el màxim òrgan de govern de l'Escola i incorporarà en el mateix a les diputacions i a consellers independents; i es crearà també un Consell Assessor.