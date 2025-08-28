La Generalitat refinança 3.500 milions del FLA a un tipus d'interès "inferior a vigent"

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha completat el procés de refinançament parcial del préstec del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de 2023 a un tipus d'interès "inferior al vigent", que ha suposat un estalvi d'interessos de 127,6 milions d'euros.
En un comunicat aquest dijous, la Conselleria d'Economia ha explicat que entre els mesos de maig i juliol ha rebut ofertes d'entitats financeres per un import superior al sol·licitat i ha formalitzat un total de 7 préstecs amb 6 entitats espanyoles per refinançar 3.500 milions d'euros del FLA 2023.
Al maig, el Consell de Ministres i el Consell Executiu del Govern van autoritzar a la Generalitat a formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini per un import màxim de 3.500 milions d'euros.
La Conselleria ha destacat que la formalització d'aquestes noves operacions permet "diversificar les fonts de finançament de la Generalitat i aprofitar la baixada dels tipus d'interès respecte als màxims el 2023 i així obtenir un estalvi financer".
Ha subratllat que feia "13 anys que la Generalitat no es dirigia al sector privat per obtenir préstecs a llarg termini", i ha detallat que el tipus mitjà dels nous préstecs formalitzats és del 2,951% i suposa una reducció del cost d'endeutament de 54,6 punts bàsics respecte al préstec FLA 2023, que era del 3,497%.
Aquest menor tipus d'interès es traduirà, segons la Generalitat, en un estalvi financer en concepte d'interessos de 127,6 milions (115,9 milions) al llarg dels propers exercicis.