La Generalitat reestructura les àrees d'agenda rural, regadius, espais agraris i pesca

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat la reestructuració de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per reforçar les àrees d'agenda rural, regadius, espais agraris i pesca, segons un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

La reestructuració pretén gestionar i coordinar les polítiques de manera més eficient davant les urgències del sector agroalimentari, com la gestió dels recursos hídrics.

Entre les modificacions, s'elimina la Secretaria d'Agenda Rural, que se substitueix per la Direcció General de Desenvolupament Rural per coordinar la Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes i la Subdirecció General de Planificació Rural per garantir una gestió transversal i coordinada.

NOMENAMENTS

A més, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible s'adscriu a la Secretaria d'Alimentació.

L'enginyer agrònom Xavier Gispert serà el nou director general d'Infraestructures i Espais Agraris, mentre que el nou director general de Desenvolupament Rural serà Ramon Armengol, fins ara representant espanyol en la Confederació General de Cooperatives Agràries de la UE.