La Generalitat redueix el termini de pagament a proveïdors i se situa en 27,57 dies de mitjana al juny

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya i el conjunt d'entitats del sector públic han reduït el termini de pagament a proveïdors en el primer semestre d'aquest any respecte a l'any 2024 i la mitjana se situa en els 27,57 dies aquest juny, per sota dels 30 dies fixats per la normativa i 5,77 dies menys que en el mateix període de l'any passat.
Amb aquestes dades del mes de juny ja són 8 mesos consecutius en els quals aquesta xifra baixa dels 30 dies, segons ha informat la Conselleria d'Economia i Finances en un comunicat aquest divendres.
En aquest sentit, la reducció del Període Mitjà de pagament (PMP) es consolida, després que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (IG) prengués diverses mesures.
Entre elles, l'obligació de presentar factures electròniques, la incorporació d'automatismes en la tramitació de factures i la priorització de pagaments segons la data de venciment.
Destaquen especialment les dades del Servei Català de Salut (SCS) i l'Institut Català de la Salut (ICS) que en el mes de juny van situar el seu PMP en els 12,30 i 21,18 dies, respectivament.