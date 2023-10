La Generalitat recorrerà contra la sentència que l'obliga a pagar un deute de 81 milions a Renfe

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat recorrerà contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'obliga a pagar un deute de 81 milions d'euros a Renfe en entendre que és l'Estat "el principal incomplidor".

Així ho ha dit la consellera de Territori, Ester Capella, en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, després de fer-se pública aquest dimecres la sentència de l'alt tribunal català que atribueix al Govern la competència del Pla d'Acció 2016-2019 i, per tant, l'obligació de pagar els serveis prestats per Renfe a Rodalies durant aquell període.

"La Generalitat en un moment determinat es planta perquè l'Estat es fa càrrec d'aquestes ampliacions de servei en altres llocs de l'Estat i a Catalunya no només no se'n fa càrrec, sinó que els serveis dels quals s'ha de fer càrrec Renfe, Adif i el ministeri tampoc no funcionen", ha explicat Capella.

La consellera també ha acusat l'Estat de ser el principal "incomplidor" perquè, afirma, l'execució del pressupost en infraestructures a Catalunya no supera el 19%.

Contra la sentència del TSJC, que condemna el Govern a pagar les costes del procés per un import no superior a 3.000 euros, es pot presentar un recurs d'apel·lació.