La Generalitat reconeix l'Associació Catalano-Noruega com a comunitat catalana a l'exterior

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat aquest dimarts reconèixer l'Associació Catalano-Noruega (Norsk-Katalansk-Forening) com a comunitat catalana a l'exterior, la qual se suma a les més de 100 associacions i casals actius al món reconeguts oficialment.
L'entitat té més de 30 socis a ciutats noruegues com Oslo, Bergen i Stavanger, com a punt de suport i cohesió que contribueix a "la difusió de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes", informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu.
La Delegació del Govern als Països Nòrdics i Bàltics ha col·laborat per a aquest reconeixement amb la comunitat catalana, que habitualment organitza activitats relacionades amb celebracions destacades a Catalunya com la Diada Nacional, Sant Jordi i la Castanyada, entre d'altres.