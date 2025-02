La Generalitat rebutja un debat televisiu entre Illa i Ayuso sobre finançament

Paneque afirma que Illa està disposat a reunir-se en l'àmbit institucional i "sense prejudicis"

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha rebutjat un debat televisiu entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre finançament: "És un debat complex. Per tant, siguem seriosos, això s'ha de fer pels canals institucionals".

En la roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha dit que un debat entre els dos presidents ha de ser "allunyat de platons o d'àmbits que no siguin pròpiament institucionals", després que dilluns Ayuso instés Illa a debatre en un plató de televisió sobre el finançament singular de Catalunya.

La portaveu ha afirmat que Illa té voluntat de diàleg i d'explicar-se des del primer moment, i ha demanat abordar la qüestió del finançament "sense prejudicis, ni sobre Catalunya ni sobre els catalans".

"EN L'ENTORN ADEQUAT"

"El president no només no hi té cap problema, sinó que ja ha demostrat que vol establir aquest diàleg. Això sí, en l'entorn adequat i amb les formes adequades per fer-ho", ha afegit Paneque, que també ha assegurat que la trobada amb la presidenta madrilenya no es produirà el 20 de març coincidint amb un acte d'Illa a Madrid.

La portaveu de la Generalitat també ha defensat que aquest debat es dugui a terme amb "seriositat, serenor i rigor" i tant amb la Comunitat de Madrid com amb la resta de comunitats.