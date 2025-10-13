La Generalitat rebaixa la previsió de creixement de l'economia catalana al 2,5% el 2025

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Economia ha publicat l'escenari macroeconòmic català per al bienni 2025-2026, que situa el creixement estimat del PIB en el 2,5% el 2025, una dècima per sota de la previsió que va fer a la primavera (2,6%), ha informat aquest dilluns en un comunicat.
D'acord amb les noves previsions, la Generalitat creu que "l'escenari complex per al comerç global, l'atonia de la zona euro i l'augment de les importacions tindrien un impacte negatiu el 2025, que s'atenuaria el 2026".
En aquest sentit, el creixement de l'economia catalana el 2026 s'ha revisat una dècima a l'alça, fins al 2,1%, quan el maig d'aquest mateix any es va xifrar en el 2%.
"Aquest nou escenari confirma la gradual normalització de l'economia catalana cap a taxes pròximes al 2%, després d'uns anys de creixements inusualment intensos", ha valorat.
Entre els factors que reforçaran el creixement de l'economia hi ha el consum privat, que es mantindrà fort gràcies al bon comportament del mercat de treball, i la inversió, que "serà el component de la demanda interna que experimentarà un avenç més significatiu i guanyarà protagonisme com a motor del creixement".
RISCOS EN L'ENTORN
Tot i que les perspectives econòmiques per al bienni són favorables, el Govern ha advertit "que persisteixen riscos que poden ralentir el ritme previst de creixement".
Es tracta de la guerra aranzelària, la feblesa econòmica de la zona euro, les tensions geopolítiques a Ucraïna o l'Orient Mitjà, l'enduriment de les condicions financeres o la inestabilitat política i pressupost.