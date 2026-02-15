La Generalitat publica dos estudis sobre la recerca de voluntaris de la Guerra Civil

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha publicat aquest diumenge dos estudis sobre la recerca de voluntaris internacionals desapareguts a la Guerra Civil a Catalunya i el seu país d'origen com a part del programa Alvah Bessie, que ja ha identificat 1.139 noms en total, segons dades del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
Tots dos estudis aporten, "per primera vegada", dades exhaustives sobre combatents antifeixistes de la Batalla de l'Ebre, on van morir més de 30.000 persones.
El primer d'ells, centrat en els voluntaris italians, ha permès identificar 208 casos, dels quals 169 són de la Batalla de l'Ebre i la resta es distribueixen entre Hospitals de Catalunya, els Fets de Maig de 1937, la retirada republicana de 1939 i altres contextos vinculats a la guerra.
El segon, sobre la Brigada Garibaldi i el batalló Txec-Balcànic en el front de l'Ebre, ha documentat a 363 combatents morts o desapareguts, dels quals 226 eren brigadistes internacionals.
Durant la Guerra Civil, "entre 35.000 i 40.000 persones de més de cinquanta països van combatre al feixisme a Espanya", majoritàriament a través de les Brigades Internacionals provinents d'Itàlia, Amèrica del Sud i Europa de l'Est.