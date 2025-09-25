La Generalitat projecta la Regió Mundial de la Gastronomia 2025 en la Fira MOS de Lleida

LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, serà present a Fira MOS de Lleida --antiga Fira de Sant Miquel-- per projectar la distinció de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebrarà del 27 al 29 de setembre a Lleida i el departament ha previst un programa d'activitats que "posa en valor la diversitat i qualitat dels productes agroalimentaris catalans".
La Fira MOS d'enguany se centra en la gastronomia i l'alimentació de qualitat, i la Conselleria oferirà un espai amb tallers, tastos i presentacions dels principals sectors del sistema agroalimentari català.
Entre altres activitats, es faran tastos guiats de vins i cerveses lleidatans, sessions dedicades a la carn de caça o a les elaboracions de les cooperatives agràries.
Està previst que el conseller Òscar Ordeig visiti la trobada el dilluns 29 i participi en la sessió 'Esmorzars de forquilla i aprofitament'.