La Generalitat preveu tenir operativa la variant d'Anglès (Girona) el setembre del 2025

GIRONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat preveu que la variant d'Anglès (Girona) estigui operativa el setembre del 2025, després d'haver invertit en la infraestructura 30,7 milions d'euros, informa en un comunicat d'aquest divendres.

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, ha augurat una "millora notable en la mobilitat" tant del nucli urbà com dels vehicles de pas, en una visita a les obres.

La variant connectarà les vies C-63 i N-141e i evitarà que el tràfic passi per l'interior d'Anglès: tindrà una calçada de dos carrils de 3,5 metres d'ample al llarg d'1,6 quilòmetres de longitud, que inclouen un túnel de 485 metres.

La iniciativa també ha comportat la construcció de dues rotondes, una a l'accés sud del municipi, al punt on comença la C-63 i, l'altra, a l'accés nord.

Els treballs han elaborat un pas inferior que dona accés al cementiri per sota de la variant i un pas inferior per a la continuïtat del camí, i han habilitat la infraestructura necessària per estendre-hi fibra òptica.