La Generalitat preveu posar en marxa el nou tram de l'L8 del Metro a principis del 2032

La construcció del túnel començarà a principis del 2027 i acabarà el primer trimestre del 2028
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat preveu engegar el nou tram de l'L8 del Metro --que unirà les estacions de Plaça Espanya i Gràcia-- a principis del 2032, amb l'inici de la construcció del túnel a principis del 2027 i la finalització durant el primer trimestre del 2028.
El conjunt de les obres costarà uns 500 milions d'euros, segons han detallat als mitjans aquest dilluns la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Laia Bonet, i la directora de Projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, Begoña Casablancas.
Durant els treballs al carrer Llançà d'aquest estiu es van trobar diversos cables d'ancoratge subterrani d'edificacions de la zona, la qual cosa va obligar a dur a terme actuacions addicionals que no han tingut cap impacte en el calendari de les obres, ja que l'aturada de la tuneladora principal estava planificada des del principi.
Casablancas ha informat que l'excavació des de la qual comença la construcció del túnel, l'anomenat pou d'atac, ja està totalment construïda, i que la tuneladora ja compta amb 4 remolcs muntats dels 6 necessaris.
19,5 MILIONS DE PASSATGERS ANUALS
"En els pròxims dies engegarem la tuneladora", ha dit la directora de projectes, que ha detallat que avançarà 60 metres dins el recinte d'obres a la Gran Via perquè s'hi puguin instal·lar els 2 remolcs restants i iniciar els treballs de perforació a principis del 2027.
Casablancas ha destacat que el nou tram de l'L8 comptarà amb una demanda anual de 19,5 milions de passatgers i 3 noves estacions o intercanviadors: Francesc Macià, Hospital Clínic i Gràcia.
"OBSESSIÓ" DEL GOVERN
La consellera Paneque ha afirmat que la infraestructura permetrà un estalvi mitjà de 4,6 minuts per trajecte i ha reivindicat que el desenvolupament del transport públic és una "obsessió" del Govern.
"M'atreviria a dir que no hi ha hagut cap govern que hagi invertit en infraestructures i en mobilitat ni tants esforços ni tants recursos econòmics com l'actual", ha dit la consellera en aquest sentit.
OBRES A L'L9
Sobre les obres a l'L9 del Metro, que es van haver d'aturar aquest juliol per un esvoranc que va afectar diverses finques del barri del Putxet de Barcelona, Paneque ha afirmat que es reprendrà la perforació quan es tingui "tota la seguretat" i que s'estan fent injeccions a les zones afectades per consolidar els assentaments i estabilitzar el subsol.
La consellera no ha especificat la data en la qual es reprendran els treballs, i ha situat l'atenció als veïns afectats per l'incident com una prioritat.