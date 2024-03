La Generalitat preveu que els Pirineus aconseguiran el 90% d'ocupació per Setmana Santa

Sosté que la sequera "no s'està notant" en les reserves



BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, ha augurat que els Pirineus aconseguiran nivells d'ocupació de fins al 90% durant el segon cap de setmana de Setmana Santa.

Ha destacat l'impacte de les últimes nevades per a la temporada d'esquí i ha situat les ocupacions a la costa al voltant del 80%, en la presentació del B-Travel aquest dijous, juntament amb el president del saló, Martí Sarrate, i la seva directora, Marta Serra.

Al seu parer, els indicadors mostren que la "Setmana Santa serà extremadament bona" i ha xifrat en un 40% l'impacte del mercat català en les pernoctacions, davant del que ha definit el B-Travel com una oportunitat de donar a conèixer Catalunya a nivell turístic entre la seva pròpia societat.

Preguntada per l'impacte de la sequera en les previsions turístiques, Domènech ha sostingut que "no s'està notant gens en aquest sentit. En principi, la situació està garantida, a data d'avui".

En aquesta mateixa línia, Sarrate ha assegurat que "no hi ha cancel·lacions", si bé ha advertit que el sector pot veure's afectat per la sequera, davant del que ha dit que treballa amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).