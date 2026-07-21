La Generalitat preveu crear enguany l'oficina de promoció de les seleccions esportives catalanes

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que el Govern preveu constituir "el segon semestre" del 2026 l'oficina de promoció de les seleccions esportives catalanes.
És un dels pactes d'investidura del PSC i ERC, i servirà "per agilitzar i fomentar la participació de les seleccions catalanes en diferents esdeveniments esportius", ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Ha aprofitat per reivindicar els futbolistes catalans en el Mundial que ha guanyat la selecció espanyola i, preguntada per si preveu fer una recepció a la Generalitat, no ho ha concretat: "Posar en valor aquesta contribució és important i va en el sentit generalitzat dels catalans".