La Generalitat presenta la seva estratègia d'IA a l'AI Office de la UE

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, s'ha reunit amb la directora de l'AI Office de la Unió Europea (UE), Lucilla Sioli, per presentar la nova Estratègia Catalunya IA 2030, informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest dimecres.
Galindo ha presentat els 8 eixos estratègics i les 88 actuacions que inclou l'estratègia d'intel·ligència artificial, i l'alineament amb la visió europea de promoure aquesta tecnologia.
Ha compartit el posicionament català en la governança europea de la IA i s'ha tractat la implementació de la llei d'intel·ligència artificial de la UE IA Act.
A més, ha reivindicat el paper de "regions com Catalunya i organitzacions com l'Aliança de Tecnologies Disruptives i Emergents (DETA)".
Ha dit que poden "ajudar a consolidar relacions amb països i territoris" de fora de la UE que siguin sensibles a la posició europea sobre IA.