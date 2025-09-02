La Generalitat presenta una Diada per mostrar una Catalunya "oberta al món" i unida en la seva pluralitat

L'acte central homenatjarà a Paco Candel, MªAssumpció Català i el Congrés de Cultura Catalana del 75
El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts el cartell i els actes que organitzarà de cara a la Diada Nacional de Catalunya, que se celebrarà el proper 11 de setembre, on espera mostrar un país "obert al món" i unit en la seva diversitat i pluralitat a través dels valors.
"Catalunya és un mosaic molt divers i plural, però també tenim una sèrie de valors de trets comuns", ha sostingut la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en roda de premsa junt amb la directora artística de l'acte, Marta Bayarri.
Ha assegurat que l'Executiu que lidera el president de la Generalitat, Salvador Illa, busca seguir defensant la seva voluntat de "ser el Govern de tots en la millora de les condicions de la ciutadania", així com en l'equitat i en l'àmbit lingüístic.
També ha reivindicat la "lliberta, igualtat i fraternitat" com a valors que uneixen als catalans i que des del Govern busquen potenciar en aquesta edició de la Diada que, a més del dia 11, també presentarà actes el dia anterior i els dies posteriors, inclòs a les seus de l'executiu català a l'estranger.
ACTES INSTITUCIONALS
Els actes de la Diada s'iniciaran el dia 10 de setembre amb la hissada de la nova 'senyera' davant del Parlament de Catalunya, que presidiran tant Illa com el president de la Càmera catalana, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També el dimecres, Illa pronunciarà el tradicional missatge institucional donis del Palau de la Generalitat, el qual s'emetrà per Tv3 i Catalunya Ràdio a les 21 hores, i el dijous arrencarà la celebració de la Diada amb l'ofrena floral davant del monument de Rafael Casanova, que encapçalarà Illa junt amb diversos membres del Govern.
Finalment, a les 20 hores donarà començament l'acte central de la Diada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), aquest any dirigit per Àngel Llàcer, escrit per Jordi Amat i amb música de Jofre Bardagí, on s'homenatjaran a diverses figures com l'escriptor Paco Candel, la matemàtica Maria Assumpció Català i el Congrés de Cultura Catalana de 1975.
Bayarri ha assenyalat que aquest acte final pretén "representar la pluralitat i realitat social de Catalunya a través de la seva manifestació artística" des del teatre, la poesia, la dansa, la música i l'audiovisual, posant el focus en algunes de les efemèrides d'aquest 2025.
El grup Els Amics dels Arts, els cantants Pemi Fortuny, Antonio Orozco i Queralt Lahoz, els Castellers de Vilafranca i els escriptors Jordi Amat i Agustí Alcoberro seran alguns dels integrants d'aquest acte, que tancarà els actes de la Diada del dijous 11 de setembre.
CARTELL
El nou cartell de la Diada presenta una reinterpretació de les quatre barres de la bandera catalana, realitzades per persones amb diferents orígens, edats i col·lectius amb les tècniques que més els representen, per mostrar una imatge de país compartit i construït entre tots.
La proposta guanyadora ha estat la de l'estudi Partee, format pels dissenyadors Ignasi Roviró, Roger Orriols i Jordi Farrés, amb l'objectiu de representar la imatge d'una Catalunya diversa, acollidora, culturalment rica i amb mirada de futur.
A partir d'aquest dimecres, tant el cartell guanyador com la resta de finalistes es podran visitar en una exposició al vestíbul del Palau Robert de Barcelona, i que romandrà oberta al públic fins al proper 28 de setembre.