La Generalitat es presenta com a acusació en el cas de les tortures franquistes a Carles Vallejo

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya s'ha personat "de manera pionera" com a acusació popular en el cas de les tortures franquistes que va patir el sindicalista Carles Vallejo a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, després de ser detingut dues vegades i processat fins a tres en relació amb la seva activitat política i sindical.

Així ho ha explicat la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, en una roda de premsa aquest dilluns, amb motiu del Dia Internacional de les Nacions Unides en suport de les Víctimes de la Tortura.

"Entrem plenament en el cas. Ho fem en defensa dels drets del conjunt de la ciutadania per fets delictius que afecten de manera molt greu els drets fonamentals. Des de la Transició i fins avui s'ha optat majoritàriament per l'oblit, per girar full, per no investigar els crims de la dictadura", ha assegurat Ubasart.