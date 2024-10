La Generalitat "posarà el focus" a millorar l'accés dels joves a l'ocupació

La reducció de l'atur al setembre té "un perfil" de dona, del sector serveis i de Barcelona



BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assegurat que el Govern "posarà el focus" a millorar l'accés dels joves a l'ocupació després de saber-se que Catalunya va registrar 21.152 desocupats menors de 25 anys al setembre, uns 1.065 més que el mes anterior.

En la seva primera roda de premsa en el càrrec, ha valorat que l'ocupabilitat dels joves és una dada que "grinyola" en un mes en el qual l'atur va baixar a Catalunya en 4.060 persones al setembre (-1,21%) respecte a l'agost, fins a arribar als 331.930 desocupats.

La directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, ha explicat que l'augment de l'atur juvenil al setembre és "habitual" i ha detallat que depèn del tipus de contracte que hagin tingut durant l'estiu.

Quant a les polítiques del Govern per reduir l'atur en els menors de 25 anys, Ramos ha dit que dimarts es van reunir amb la Conselleria d'Educació per analitzar "la transició escola-feina" i establir mecanismes de coordinació per crear un trànsit fluid.

"Vull subratllar el compromís del Departament d'Empresa i Treball per aplicar polítiques actives d'ocupació que contribueixen a continuar millorant la situació de les dones, joves i persones en atur de llarga durada, en definitiva, dels col·lectius més vulnerables", ha afegit.

DADES DEL SETEMBRE

Ramos ha explicat que des de feia 17 anys l'atur no estava tan baix a Catalunya en un mes de setembre, ja que "es tracta de la quantitat de persones en atur més baixa en un mes de setembre des del 2007".

Segons Ramos, aquestes dades, juntament amb el rècord d'afiliació del mes de setembre, amb 3,7 milions d'afiliats a Catalunya, demostren "la fortalesa i el dinamisme de l'economia catalana i del món del treball".

A parer seu, "crida l'atenció" que la reducció de l'atur del mes de setembre s'hagi concentrat en les dones, que continuen representant el 57,8% dels desocupats a Catalunya, respecte al 42,2% dels homes.

INICI DEL CURS ESCOLAR

Tenint en compte el descens pronunciat de l'atur en el sector serveis (-4.033 persones), Ramos ha analitzat que "la reducció de l'atur del mes de setembre té un perfil de dona que treballa en el sector serveis i a la província de Barcelona".

En aquest sentit, Redondo ha detallat que la disminució de l'atur en el sector serveis ha estat impulsat per l'activitat en l'educació.