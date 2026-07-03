La Generalitat planteja tornar a instaurar peatges a Catalunya "d'aquí a 2 o 3 anys"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ha defensat la necessitat de tornar a instal·lar un sistema de peatges a les carreteres de més capacitat a Catalunya, una mesura que, a més, podria estar en marxa "d'aquí a 2 o 3 anys" si hi ha consens polític.
"És evident que necessitem pensar en aquesta solució d'un peatge. Quan hi havia peatges, els camions es repartien millor", ha afirmat en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, i ha afegit que els fons recaptats es podrien destinar al manteniment de les carreteres.
Nadal ha exposat diferents opcions per a la implementació d'aquests peatges, que inclouen un sistema d'eurovinyeta, pel qual els usuaris paguen una tarifa plana anual, o un d'arcs, similar al que fa servir Portugal, pel qual un sistema controla la matrícula en entrar i sortir de l'autopista i genera una factura.
Ha defensat, no obstant, que és important que aquesta reinstal·lació dels peatges es dugui a terme a tot Espanya: "Seria incomprensible que els camioners o els cotxes circulessin lliurement pel conjunt d'Espanya i, quan entressin a Catalunya, els féssim pagar", ha dit.
Més enllà de l'AP-7, Nadal ha plantejat altres vies d'"alta capacitat" per tornar a cobrar peatges, com ara l'AP-2, els eixos direcció als Pirineus, la C-16, la C-14, la C-12 o l'Eix Transversal.
ALTRES SOLUCIONS
Nadal ha respost així a la sèrie d'accidents que han generat talls i retencions a l'AP-7 els últims dies, per la qual cosa també ha plantejat altres solucions a mitjà termini, com fomentar l'ús del ferrocarril per al transport de mercaderies, ampliar l'autopista i millorar els enllaços i les autovies paral·leles.
A curt termini, també ha assenyalat mesures puntuals engegades pel Servei Català de Trànsit, com reduir el trànsit de camions i limitar la velocitat o el seu pas en determinats dies.