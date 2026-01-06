La Generalitat perllonga les ajudes per a la xarxa d'Oficines Comarcals de Transició Energètica

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (Icaen), ha perllongat les ajudes per a la xarxa d'Oficines Comarcals d'impuls a la Transició Energètica després d'atorgar 2,1 milions d'euros als 37 consells comarcals que s'han acollit a la tercera fase d'aquesta línia.
Aquestes oficines estan operatives des de 2022 i en aquesta fase es farà assessorament tècnic als municipis a l'hora d'elaborar i "canalitzar" les seves aportacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables de Catalunya (Plater), que iniciarà el tràmit d'informació pública a principis de 2026, informa el departament en un comunicat aquest dimarts.
Les oficines treballen en l'acompanyament als projectes i actuacions en matèria de transició energètica que es despleguen a cada comarca i la seva funció és dotar als consells comarcals del "coneixement tècnic necessari per incentivar mesures i donar suport a iniciatives de generació renovable distribuïda i participativa".
Les ajudes subvencionaran un 90% de les despeses de contractació de personal tècnic i en matèria de comunicació per garantir el funcionament d'aquestes oficines durant un període d'un any, amb un màxim de 50.000 euros.
Aquesta actuació s'ha finançat amb recursos provinents del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.