La Generalitat participa en 55 procediments judicials per aplicar la llei d'amnistia

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha detallat que els serveis jurídics de la Generalitat han participat en 55 procediments judicials per a l'aplicació de la llei d'amnistia, un nombre que "variarà en funció de circumstàncies futures", ha indicat.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, ha explicat que en 11 d'aquests procediments, el gabinet jurídic del Govern ha tingut la iniciativa i ha sol·licitat aplicar l'amnistia, en 27 s'adherirà a peticions formulades per les altres parts i en 17 no intervindrà o no formularà cap al·legació.

Plaja ha criticat el pronunciament del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar l'amnistia als delictes de malversació, que ha qualificat de "nou obstacle per dinamitar la llei" i impossibilitar-ne l'aplicació.