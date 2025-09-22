La Generalitat i Parma (Itàlia) ultimen un homenatge als brigadistes internacionals

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, s'ha reunit aquest dilluns amb representants de l'Ajuntament de Parma (Itàlia) per ultimar els detalls d'un projecte artístic per homenatjar els brigadistes internacionals, ha informat el departament en un comunicat.
L'homenatge tindrà lloc a la ciutat italiana i pretén recordar els 47 voluntaris de la província de Parma que van participar en la Guerra Civil i que es van incorporar a les Columnes de Milícies Antifeixistes i a les Brigades Internacionals per defensar la República i combatre l'exèrcit franquista, en una iniciativa que compta amb la participació del Memorial Democràtic i de l'Ajuntament de Barcelona.
La reunió ha servit per coordinar esforços de cara a la inauguració, prevista aquest any, i les institucions implicades han subratllat la importància de preservar la memòria democràtica i la voluntat d'enfortir la cooperació cultural internacional.