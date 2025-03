Generalitat i Paeria pacten la cessió de 3 solars per a VPO i 2,4 milions per Fira de Lleida

Dalmau i Larrosa acorden que la Comissió Bilateral es reuneixi almenys una vegada a l'any

LLEIDA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La Generalitat i la Paeria de Lleida han acordat la posada a disposició per part del consistori de 3 solars per a la construcció d'habitatge protegit (VPO) en el pla del Govern per a la construcció de 50.000 pisos fins a 2030, i la inversió d'1,2 milions d'euros per part de cada administració per a l'impuls del nou recinte firal de Fira de Lleida.

Són dos dels acords aconseguits en la primera Comissió Bilateral Generalitat-Paeria encapçalada pel conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i el paer en cap, Fèlix Larrosa, celebrada aquest divendres a Lleida, i en la qual s'ha acordat formalitzar el mecanisme i que la comissió s'hagi de reunir, almenys, una vegada a l'any, informa el Govern en un comunicat.

A més, han signat un Protocol General d'Actuació perquè la Generalitat adecue i situï en el solar del Magisteri la futura seu de la Delegació Territorial del Govern a Lleida, i l'edificació d'almenys 8.000 metres quadrats en el Pla de l'Estació per a equipaments administratius de la Generalitat.

HABITATGE I PROMOCIÓ ECONÒMICA

En l'àmbit de l'habitatge, la cessió dels 3 solars --situats als carrers Francesc Bordalda i Montardit, Alsamora i Cavallers-- permetrà la construcció d'entre 127 i 132 habitatges protegits, 1 dels quals ho executarà l'Ajuntament.

També s'ha acordat subscriure un nou conveni plurianual per finançar les actuacions d'inclusió de persones vulnerables amb necessitats habitacionals, que el Govern dotarà de 6 milions d'euros, 2 més que l'anterior, i que permetran actuacions en l'Hub Cívic Josefines, en l'Hub Cívic Balàfia, i en el centre d'acolliment a persones temporeres de Caparrella.

La inversió en Fira de Lleida, segons Dalmau, servirà per fer "créixer i modernitzar les seves infraestructures", i la construcció d'un nou pavelló desmuntable de 2.400 m2 que contribuirà al procés de transformació i innovació de la ciutat, en les seves paraules.

DALMAU I LARROSA

En la compareixença posterior a la comissió, Dalmau ha assegurat que Lleida està cridada a ser un dels grans motors econòmics de Catalunya i ha aplaudit la celebració de la comissió: "Sembla mentida que encara no tinguéssim en marxa posada una comissió bilateral i crec que també es mostra no només d'aquesta sintonia, sinó sobre la rellevància estratègica que ens donem en matèria de cooperació entre ambdues institucions".

Per la seva banda, Larrosa ha parlat d'una nova forma de treballar amb el Govern: "Es tracta d'avançar de manera decidida i ferma i amb totes les garanties. I la millor garantia que tenim és que existeix els diners a la disposició dels lleidatans i pels projectes que gestiona aquest govern municipal".