La Generalitat obre la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre des d'aquest dilluns fins al 23 de maig la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove, amb ajuts per a joves de fins a 250 euros mensuals durant dos anys, informa la Conselleria de Territori de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

La subvenció estatal per a aquests ajuts és de 37.783.500 euros, i entre els requisits per demanar-la destaquen tenir fins a 35 anys en presentar la sol·licitud i que els ingressos de la unitat de convivència siguin iguals o inferiors a 25.200 euros anuals (del 2023, 2024 o 2025).

També s'ha de tenir residència a Catalunya i que l'habitatge arrendat o cedit sigui residència durant l'ajut; font regular d'ingressos; ser titular del contracte d'arrendament o tenir-lo en dos mesos des que es notifica la subvenció; no pagar lloguer per l'habitatge superior als imports de la resolució; que ningú de la unitat de convivència sigui titular ni usufructuari d'un habitatge ni tingui vincle de matrimoni (o anàleg) ni parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb els arrendadors o cedents d'habitatge.

Les sol·licituds es poden presentar al web de tràmits (disponible en aquest enllaç: https://habitatge.gencat.cat/bojove), borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, oficines locals d'habitatge que col·laboren amb l'Agència de l'Habitatge, i la mateixa Agència.

FONS PROPIS

A més, la Generalitat preveu obrir una convocatòria d'ajuts per al lloguer jove amb fons propis, per complementar aquesta convocatòria amb fons estatals.

S'hi podran presentar els joves que no s'hagin presentat o se'ls hagi denegat el Bo Lloguer Jove, i l'import final de l'ajut no serà lineal (com el Bo Lloguer Jove) sinó que anirà de 20 a 250 euros mensuals segons els ingressos de la unitat de convivència i l'esforç econòmic que els suposa el pagament del lloguer.