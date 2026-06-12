La Generalitat obre la convocatòria d'ajuts al comerç de proximitat a municipis rurals

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha obert el termini per presentar sol·licituds als ajuts per donar suport al comerç i els serveis de proximitat als municipis rurals, dins el programa Arrel, dotat amb 2,1 milions d'euros pel 2026, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest divendres.
Es tracta d'una iniciativa impulsada a través de la Direcció General de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i pel Departament de la Presidència, a través de la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb Aran (Lleida), enfocada a garantir l'accés als béns i serveis essencials i reforçar la vida comunitària als municipis rurals.
El programa Arrel combina dos àmbits d'actuació complementaris, el suport econòmic facilitat a través d'aquesta línia d'ajuts i serveis especialitzats d'assessorament tècnic als ens locals i les persones emprenedores, duts a terme per les cambres de comerç catalanes.