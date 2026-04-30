La Generalitat ha obert 529 expedients sancionadors des de l'aprovació del topall de lloguers

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La unitat inspectora de la Generalitat ha obert 529 expedients sancionadors a les zones de mercat de lloguer tensionat des que va entrar en vigor la llei de limitació dels preus de lloguer, segons les dades del Departament de Territori presentats en un comunicat aquest dijous.
Un 74% són d'ofici, és a dir, s'han obert per la mateixa unitat inspectora, si bé un 26% corresponen a denúncies de particulars i actualment hi ha set casos amb un expedient sancionador formalment iniciat.
Quant a l'estat de tramitació, un 89% dels expedients es troben en fase de diligències prèvies, que és la primera fase de procediment corresponent a la investigació inicial dels fets denunciats o detectats i un 10% han estat arxivats (en diligències prèvies o definitivament).
Dels 529 expedients, 51 s'han arxivat (31 definitivament, 18 en fase de diligències prèvies i 2 anul·lats).
El fet de superar l'import màxim de renda és el motiu més habitual, si bé el 79% dels casos estan oberts per aquesta causa en exclusiva o en combinació amb altres irregularitats.
Entre les més destacades, està la repercussió indeguda de despeses de gestió immobiliària, de formalització del contracte de lloguer, així com la falta de constància de la condició de gran tenidor o del preu, encara que també s'han detectat casos en els quals no consta la finalitat del contracte i que corresponen a lloguers de temporada o ús diferent d'habitatge habitual.
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
El desplegament del cos d'inspectors s'ha realitzat de forma progressiva i coordinada amb els ajuntaments, un d'ells el de Barcelona, després que el 15 d'abril es realitzessin un total de 17 inspeccions en 11 ubicacions de Barcelona, on es van detectar 12 possibles habitatges amb possibles incompliments.
Bàsicament, corresponien a pisos destinats al lloguer d'habitacions, i durant les inspeccions es va requerir documentació i actualment segueix la tasca de requeriment i la seva corresponent valoració.
Quant a la distribució territorial, la demarcació de Barcelona concentra el 76% dels expedients amb 402, seguida de Tarragona, amb 60 (11,3%), Girona amb 48 expedients (9%) i Lleida amb 19 (4%).
En àmbit municipal, la capital catalana acumula 210 expedients, un 40% del total, seguit de Girona amb 31, Badalona amb 23 i Sitges amb 14 (Barcelona).