La Generalitat no veu necessari modificar la llei sobre les retribucions als expresidents

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerat aquest dimarts que no cal modificar la llei que regeix l'estatut i les retribucions dels expresidents de la Generalitat.
Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, preguntada per si, després de la renúncia de l'expresident Pere Aragonès a la seva, s'hauria de modificar la llei perquè tots els expresidents ho facin.
"És una decisió personal que respectem, en qualsevol cas el Govern no interpreta que en aquests moments s'hagi de modificar la llei", ha sostingut, alhora que ha agraït a Aragonès l'exercici de les seves funcions com a president.