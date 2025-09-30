La Generalitat no recorrerà contra la sentència que demana restituir l'intendent Toni Rodríguez als Mossos

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat no recorrerà contra la sentència d'un jutjat de Barcelona que ha ordenat la restitució de l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) després de ser rellevat a finals del 2021.
"Dir que el Govern i el Departament d'Interior han valorat que no es recorrerà contra la sentència. Per tant, s'acata la sentència. Respectem sempre les decisions judicials, aquesta també", ha dit la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha afirmat que Rodríguez té una trajectòria que l'acredita com a bon professional i que "serà la prefectura, el mateix departament i la direcció del departament qui haurà de veure el lloc adequat per a l'intendent Rodríguez".