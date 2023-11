La Generalitat mostra la seva aposta per la quàntica en l'Smart City Expo World Congress

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat serà present en l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) per mostrar la seva aposta per les tecnologies quàntiques, amb el lema 'Catalonia is ready for the next quantum leap' ('Catalunya està a punt per al següent salt quàntic'), ha explicat en un comunicat aquest divendres.

La trobada se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 7 i el 9 de novembre, i l'estand del Govern mostrarà els avenços quàntics del segle passat i l'impacte que "tindran en un futur pròxim" les tecnologies fotòniques i quàntiques en sectors com les comunicacions, la mobilitat i la salut.

L'estand de la Generalitat, liderat per la Conselleria d'Empresa i Treball, té una superfície de 621 metres quadrats i estarà ocupat per 19 empreses, centres tecnològics i entitats.

Està previst que el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, inauguri l'estand el 7 de novembre al costat de la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost.

Els participants a l'estand de la Generalitat podran participar en les sessions de 'networking' organitzades per Acció, Goose i la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), i en activitats com l'Open Innovation Challenge.