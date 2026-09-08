La Generalitat mira de pactar amb els afectats de l'esvoranc del Putxet per evitar anar a judici

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el seu departament està en converses amb els veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona que plantegen una demanda col·lectiva contra la Generalitat per evitar arribar a judici.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha dit que els veïns tenen "tot el dret d'iniciar aquest tràmit i de continuar-lo", però que treballen per, si és possible, arribar a un acord amb les famílies perquè no arribi a l'àmbit judicial.
Ha recordat que el Govern, en els primers dies, va estar centrat en l'atenció de l'emergència, i que també posteriorment en els "mecanismes de finançament i atenció a les famílies" mitjançant bestretes perquè aquesta situació no els suposés una despesa econòmica addicional.