La Generalitat lloga un edifici en el 22@ de Barcelona per ampliar l'Agència Tributària

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya ha tancat el lloguer de diversos espais de més de 6.000 metres quadrats en el 22@ de Barcelona, i que serviran per ampliar les dependències de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a la ciutat.
En un comunicat aquest divendres, el Departament d'Economia i Finances ha explicat que aquesta decisió respon a les necessitats de creixement de l'entitat, i permetrà que l'edifici albergui l'oficina territorial del Barcelonès Nord de l'ATC, i oferir així assistència a la ciutadania com ara la vinculada a la campanya de la renda.
També es reubicaran algunes unitats i entitats dels departaments d'Educació i Formació Professional; Recerca i Universitats i Interior i Seguretat Pública, actualment situats a la seu de l'ATC, la qual cosa alliberarà els espais per a la pròpia agència.
L'edifici pertany a Dapire Investments, i la resolució d'adjudicació del lloguer preveu un contracte de 9 anys de lloguer, prorrogable fins a un màxim de 3 anys, per un import mensual de 120.629,58 euros.
El departament ha detallat que, encara que la política patrimonial de la Generalitat en relació als edificis d'ús administratiu passa per anar cap a un model en propietat, en aquesta ocasió s'ha optat per la recerca d'un lloguer "perquè les necessitats de reubicació de les unitats i entitats que es traslladaran són urgents".