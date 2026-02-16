La Generalitat licita per 7 milions la millora dels tallers i cotxeres de l'L5

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat les obres per millorar els tallers i cotxeres de la línia de metro L5, situades a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), per un valor de 7 milions d'euros.
Les obres tenen l'objectiu d'ampliar tant la capacitat d'estacionament de trens com d'adequar la línia a les necessitats de la demanda actual i futura, explica aquest dilluns en un comunicat.
Les obres començaran l'estiu vinent, es preveu que durin 15 mesos, i inclouen l'habilitació de dos estacionaments més per a trens comercials, la instal·lació de noves cobertures i habilitació de vies per a vehicles auxiliars ferroviaris, l'ampliació d'espais d'emmagatzematge i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Segons el departament, aquesta actuació s'emmarca en un conjunt d'obres que, malgrat no ser tan visibles, "són clau per a la millora del sistema de transport", amb l'objectiu de fer més eficient el manteniment, millorar el nivell de servei als usuaris i facilitar l'increment d'oferta previst per als pròxims anys.
En aquest sentit s'emmarquen també les obres d'ampliació dels tallers i cotxeres de l'L3, la renovació del sistema de senyalització de l'L4 o la implantació d'una nova tecnologia per als sistemes d'operació en remot en tota la xarxa.