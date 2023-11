La Generalitat licita per 2,2 milions les obres d'una via ciclista a la C-66 a Celrà (Girona)

GIRONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha licitat per 2,2 milions d'euros les obres per construir una via ciclista al corredor de la C-66 a Celrà (Girona).

Tindrà 1,6 quilòmetres de longitud des de l'entrada al municipi fins a connectar amb Girona, i es preveu que les obres comencin a la primavera i tinguin una durada de cinc mesos, informa aquest dilluns la Conselleria en un comunicat.

Aquesta actuació s'emmarca en un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà --que aporta 500.000 euros-- i la Conselleria de Territori, que destina 1,5 milions a més d'impulsar i executar les obres.