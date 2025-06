La Generalitat i l'Hospitalet pacten soterrar la Granvia a Bellvitge per 144 milions

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han acordat desbloquejar el projecte de soterrament de la Granvia a l'Hospitalet (C-31) al seu pas per la rambla Marina i l'inici del parc fluvial del riu Llobregat, a l'altura del barri de Bellvitge, amb una inversió, en la primera fase, de 144,7 milions d'euros.

És el principal acord de la Comissió Bilateral Generalitat-Hospitalet, que han encapçalat aquest dilluns els consellers de Presidència i d'Economia i Finances de la Generalitat, Albert Dalmau i Alícia Romero, i l'alcalde, David Quirós, al Palauet Can Buxeres de l'Hospitalet.

"Es tracta de connectar barris, espais de la ciutat que tenen a veure amb la ciutadania, amb l'activitat econòmica. Per tant, un acord amb majúscules, en línia amb la reflexió que hem dit a l'inici: aquest país necessita projectes d'aquesta grandària i ambició", ha valorat Dalmau.

ACORD ESPERAT

Per Romero, es tracta d'una "aposta clara" per aquest projecte perquè és el millor, no tan sols per a la ciutat, sinó per a Catalunya, i ha destacat que els recursos que avanci la Generalitat es compensaran amb l'ús de parcel·les urbanístiques.

Quirós ha recordat que és un acord a parer seu llargament esperat, però que s'ha fet realitat: "Anirem de la mà, i crec que un dels elements més importants és que el 50% del sòl públic al voltant del Biopol de Bellvitge es pugui convertir en un futur amb equipaments públics".

POSICIÓ GEOGRÀFICA ESTRATÈGICA

Serà un semisoterrament de 450 metres, similar al que hi ha actualment entre la plaça Cerdà i la plaça Europa: "Hi haurà alguns espais que no estaran soterrats, però la gran majoria sí que ho estarà", ha explicat Quirós.

Totes dues parts han coincidit a assenyalar que es tracta d'una reurbanització clau per la posició geogràfica estratègica entre l'Aeroport de Barcelona, el Port de Barcelona, el Parc Logístic de la Zona Franca i Fira; i que reunirà diferents institucions del BioClúster d'Innovació i Salut, al qual s'incorporarà pròximament el Departament de Salut.

Segons dades del Govern, la transformació de 96 hectàrees a l'Hospitalet i l'impuls del BioClúster crearà prop de 50.000 llocs de feina, facturarà més de 7.000 milions d'euros i suposarà prop de l'1,42% del PIB anual de Catalunya.

"Estem parlant d'un hub importantíssim en el sector de la salut, que lliga el coneixement amb l'activitat econòmica, en un espai geogràfic molt essencial per al país: amb l'aeroport, el port, la Zona Franca i amb grans catedrals del coneixement com la Universitat de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge o l'ICO", ha expressat Romero.