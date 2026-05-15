La Generalitat i l'Aran pacten un nou model de finançament singular amb 42,7 milions

Dalmau i Vergés segellen un "deute" amb el Conselh que avança en el seu autogovern
LLEIDA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran han pactat aquest divendres un nou model de finançament singular que estableix, per al 2026, un total de 42,7 milions d'euros com xifra el Fons de Finançament Incondicionat per a la institució aranesa.
Han formalitzat l'acord el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la síndica d'Aran, Maria Vergés, en la bilateral extraordinària Generalitat-Conselh d'Aran que s'ha celebrat aquest divendres a Vielha (Lleida).
Aquest nou model substitueix el vigent des del 2019, que va caducar el 2023 i s'ha anat prorrogant, i reforça l'autogovern de l'Aran, alhora que garanteix "més estabilitat financera i més capacitat de decisió" de les institucions pròpies de la Vall d'Aran.
La xifra, de 42,7 milions, representa un increment de 4 milions respecte al que la Generalitat va transferir al Conselh el 2025, i un augment del més 80% del que va transferir el 2019, quan va entrar en vigor el model que se substitueix a partir d'aquest divendres.
MECANISME D'ACTUALITZACIÓ ANUAL
D'aquesta manera, es crea un marc estable de finançament fins al 2030 amb un mecanisme automàtic d'actualització anual que desvincula l'augment del finançament anual al fet que hi hagi o no uns pressupostos de la Generalitat prorrogats.
A partir del 2027 a més, s'incorporarà un fons addicional de més de 2 milions d'euros durant 4 anys equivalent al 5% del Fons de Finançament Incondicionat per a polítiques pròpies del Conselh.
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS
També en aquesta bilateral s'ha acordat incorporar una clàusula específica que permetrà estudiar la participació de l'Aran en els tributs de la Generalitat, especialment l'IRPF, a més d'altres impostos vinculats a aquelles competències que ja té el Conselh.
En aquesta línia, Dalmau i Vergés van anunciar al novembre un acord perquè tots els ingressos generats a l'Aran del Fons per al Foment del Turisme recaptats de l'impostos d'estades en establiments turístics els gestionés la institució aranesa, i no la Generalitat.
ALBERT DALMAU
En unes declaracions als mitjans després de la reunió, el conseller Dalmau ha afirmat que segellen un "deute" amb el Conselh Generau en el que ha definit de compromís de legislatura del Govern, que creu que servirà per reforçar polítiques pròpies del territori en àmbits com la cultura, la llengua, els serveis públics o l'habitatge.
També ha destacat l'impuls per a la major corresponsabilitat en la participació tributària, i ha enviat un missatge de "confiança i convicció" del Govern en l'autonomia institucional i política del Conselh.
MARIA VERGÉS
Per la seva banda, la síndica Vergés ha qualificat "de salt qualitatiu i quantitatiu molt important" l'acord, tot i que ha assenyalat que arriba 11 anys després que la llei d'Aran del 2015 establís que 3 anys després ja havia de tenir un model propi, és a dir, el 2018.
Ha explicat que ha estat fruit d'un treball de negociació d'un any amb la Generalitat, i ha volgut agrair la "voluntat d'acord" del Govern per avançar en el reconeixement de la singularitat aranesa i la consolidació de l'autogovern i de la seva autonomia política.