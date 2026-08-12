La Generalitat investiga l'accés no autoritzat de presos de Figueres (Girona) a documentació en xarxa

GIRONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha obert una investigació després de detectar l'accés no autoritzat de presos de la presó Puig dels Basses de Figueres (Girona) a documentació compartida en unitats de xarxa, informa aquest dimecres en un comunicat.
"Segons la informació disponible fins ara, no s'ha produït cap accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre", afegeix el departament, que ha identificat als presumptes responsables d'aquest accés no autoritzat.
Els responsables del centre penitenciari van activar "de forma immediata les mesures de seguretat corresponents" per corregir l'incident i, en paral·lel, els centres penitenciaris estan reforçant les mesures de seguretat per prevenir incidents similars i seguir garantint la protecció dels sistemes i de la informació.
El Departament ha obert una investigació per esclarir els fets i ha contactat amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que està duent a terme "una anàlisi tècnica exhaustiva per determinar com s'ha produït aquest accés i les possibles afectacions derivades dels fets".
DENÚNCIA EN EL JUTJAT
Justícia va denunciar els fets davant del Jutjat de Guàrdia de Figueres i també ha informat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Aquest dimecres, el director general d'Assumptes Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants de les organitzacions sindicals representatives de l'àmbit penitenciari per informar-los de l'incident i de les mesures adoptades.