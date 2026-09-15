La Generalitat invertirà 5,5 milions en un nou pavelló esportiu a Cervera (Lleida)

LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat finançarà la construcció d'un nou pavelló esportiu al Complex Esportiu Nord de Cervera (Lleida) per ampliar els equipaments esportius de la ciutat, ja que l'actual pavelló "ha quedat tècnicament i funcionalment obsolet", informa en un comunicat aquest dimarts.
Es construirà en 8 mesos un cop es comenci, data que no detallen, i tindrà 2.456 metres quadrats, pista esportiva central, graderies, vestidors, sales d'activitats, magatzems, il·luminació i ventilació naturals i la possibilitat d'incorporar plaques fotovoltaiques a la coberta.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que la inversió beneficia no només Cervera, sinó tota la comarca de la Segarra; el d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte que tindrà en l'ampli teixit associatiu esportiu de la zona, mentre que l'alcalde, Jan Pomés, ha reivindicat l'acord amb la Generalitat "després de 2 anys de treball".