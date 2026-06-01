La Generalitat inverteix 3,6 milions a impulsar el cooperativisme agrari català

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha fet efectiu el pagament de més de 3,6 milions d'euros a través de dos ajuts per impulsar la transformació del sistema agroalimentari català i el cooperativisme agrari, informa aquest dilluns en un comunicat.
A través d'Impuls.coop s'han destinat 3.008.743,68 euros a afavorir la competitivitat de les cooperatives, que representen un 33% del total de la producció final agrària, i la seva adaptació als canvis en el sector alimentari.
I mitjançant l'Estratègia Alimentària de Catalunya (PEAC) s'han invertit 631.778,82 euros per potenciar infraestructures alimentàries compartides, millorar la sostenibilitat ambiental o fomentar projectes de transformació, i millorar així la cadena de valor alimentària a Catalunya en totes les seves fases, des de la producció fins al consumidor final.