La Generalitat inverteix 248 milions en obres de millora a les carreteres catalanes fins al 2029

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat invertir 248 milions d'euros per a actuacions de millora al ferm de les carreteres de la Generalitat, que sumen uns 6.000 quilòmetres, entre aquest any i el 2029, per afavorir la seguretat viària, la comoditat en la conducció i un manteniment adequat de les carreteres.

Es destinaran 71 milions d'euros a les carreteres de Barcelona, 49 milions a les de Girona, 66 a Lleida:, 37 a Tarragona i 25 a les Terres de l'Ebre, ha informat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Així mateix, s'ha autoritzat impulsar la licitació dels contractes per a aquestes millores i s'unificaran els contractes de conservació ordinària amb les obres extraordinàries de ferms sostenibles, ja que comparteixen objectius: garantir l'estàndard de seguretat i comoditat per als usuaris, reduir la petjada de carboni i optimitzar la gestió dels pressupostos públics.