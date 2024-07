La Generalitat inverteix 15 milions en la protecció de talusos a la xarxa viària el 2024

LLEIDA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat aquest dijous que la Generalitat ha invertit 15 milions d'euros en la protecció de talusos a la xarxa viària durant aquest any.

Ho ha dit en una visita a les obres de la C-14 al seu pas per Coll de Nargó (Lleida), on s'han invertit 4,2 milions d'euros per evitar la caiguda de roques a la calçada, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Capella ha assegurat que el departament treballa en "el conjunt de la xarxa viària amb una mirada integral" per millorar la seguretat en la circulació i el manteniment de la mateixa xarxa.

"Millorar l'accessibilitat de la ciutadania garanteix el dret fonamental a la mobilitat i ens permet millorar la competitivitat, i l'eficiència energètica", ha afegit.

El tram de la C-14 on s'instal·len les noves barreres passa entre els túnels d'Obaga Negra i d'Espluvins, té una longitud de 300 metres i es tracta d'una zona on ja s'han produït despreniments de roques els darrers anys.