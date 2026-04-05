La Generalitat inverteix 10 milions en la millora i rehabilitació de 25 estacions d'autobusos

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha destinat una inversió de 10 milions d'euros per rehabilitar 25 estacions d'autobusos en tota Catalunya durant aquest 2026, informa un comunicat del Govern aquest diumenge.
Les actuacions inclouen la millora de paviments i accessos a Sabadell, Granollers, Caldes de Montbui, Terrassa, Barcelona-Fabra i Puig, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Navàs i Vic (Barcelona); Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Llauro, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Cadaqués (Girona); Balaguer, Solsona i Les Borges Blanques (Lleida) i Tarragona i Reus (Tarragona).
La Generalitat invertirà 3,5 milions a les comarques de Girona, 1,6 milions en la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, 1,5 milions a l'àrea de Barcelona, 800.000 euros en el Penedès i 500.000 euros a Lleida.
Actualment hi ha obres en execució en una desena d'instal·lacions i durant aquesta primavera es preveu iniciar els treballs en altres deu estacions.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que "estem treballant intensament per donar resposta a les necessitats del territori pel que fa al transport col·lectiu per carretera, que en els últims anys està prenent una especial rellevància".