La Generalitat intensifica la captació de "talent jove" en fires d'ocupació

El 12% de la plantilla de la Generalitat complirà 65 anys abans del 2030
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha intensificat la recerca de perfils joves i qualificats per al sector públic en fires d'ocupació de Catalunya amb l'objectiu de captar "talent jove" davant el relleu generacional que afronta l'administració pública catalana els pròxims anys.
Amb l'objectiu de donar a conèixer les oportunitats laborals en el sector públic i reforçar certs perfils professionals, la Generalitat augmentarà les accions de captació en el Saló de l'Ensenyament, el Saló de l'Ocupació i fires d'ocupació de diverses universitats des d'aquest mes de març fins a l'octubre, informa el Govern en un comunicat aquest dijous.
S'informa de les possibilitats i itineraris professionals a la Generalitat i els perfils especialitzats que es requereixen en tecnologies digitals, gestió ambiental, enginyeries, ciències socials, salut o gestió pública, entre d'altres.
"Necessitem perfils especialitzats per afrontar el relleu generacional que tindrem en els pròxims anys i per garantir uns serveis públics de més qualitat per al país", ha argumentat la secretària d'Administració i Funció Pública, Alícia Corral.
Fins al 2030 es preveu que el 12% de la plantilla de la Generalitat compleixi l'edat de jubilació, per la qual cosa enguany es considera un "moment clau" per garantir el relleu generacional, un dels objectius del projecte de reforma de l'administració que està impulsant el Govern.