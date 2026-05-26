La Generalitat insisteix a defensar l'"honorabilitat" de Zapatero i la continuïtat del Govern central

Paneque descarta afegir-se a "judicis mediàtics paral·lels" i assenyala que la culpabilitat s'ha de provar
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha insistit, com va fer la setmana passada, a defensar l'honorabilitat de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, i ha sostingut que la legislatura al Congrés dels Diputats s'ha d'esgotar.
"Presumpció d'innocència, deixar que la justícia faci la seva feina i defensa de l'honorabilitat del president Zapatero i també del seu llegat. La posició continua sent la mateixa", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en què també ha demanat valorar el seu llegat com a president.
Preguntada per si el Govern dona suport a Zapatero després de la seva investigació, ha demanat "prudència" davant els elements que s'han sabut i ha mostrat confiança en el sistema judicial.
"El que no podem fer és substituir la feina dels tribunals i l'anàlisi d'aquests elements amb judicis mediàtics paral·lels. Nosaltres no ens podem afegir, ni ho hem de fer, a judicis paral·lels", ha expressat.
Ha assenyalat que els indicis que hi hagi, s'han de provar: "En aquest país el que es prova és la culpabilitat", i ha apel·lat a la presumpció d'innocència en tots els casos, i també en el cas de Zapatero.
CONTINUÏTAT DE LA LEGISLATURA
Sobre la possibilitat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, avanci les eleccions, ha dit que no li toca al Govern prendre aquesta decisió, però que per la "coincidència ideològica" amb el Govern central, creuen que ha de continuar.
"Correspon al president del Govern d'Espanya, que ja ha dit quina era la seva visió i posició sobre aquest tema, i és la no anticipació de les eleccions", ha apuntat.
Ha rebutjat que aquesta situació afecti el Govern: "Són qüestions que en el temps transcorren paral·leles, però en allò que el Govern ha d'estar centrat és a governar Catalunya".