La Generalitat indemnitzarà la família de la cuinera assassinada per un pres a Tarragona

TARRAGONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha acceptat indemnitzar amb 40.400 euros quatre familiars de Núria López, la cuinera que va ser assassinada el març del 2024 per un pres del Centre Penitenciari Mas d'Enric (Tarragona), han explicat fonts de la Conselleria a Europa Press.

Segons ha avançat 'El País', el procediment d'indemnització continua el seu curs i actualment compta amb una resolució administrativa del departament que reconeix una indemnització per als familiars establerta conforme als "barems i criteris marcats per la jurisprudència".

MESURES DE SEGURETAT

Aquestes fonts expliquen que s'han adoptat "diverses" mesures de seguretat i organitzatives per prevenir que es pugui tornar a produir un episodi com aquest, i ho exemplifiquen en l'entrada en vigor del setembre passat d'una circular per la qual es redefinien els criteris de distribució de tasques entre els interns.

En aquest sentit, s'impedia que els penats per delictes d'extrema violència puguin accedir a objectes perillosos com els que són a la cuina, on López va ser assassinada.

TRES "ERRORS" EN TRES ÀREES

Segons 'El País', la Generalitat ha identificat tres "errors" en tres àrees diferents: la dotació, textualment, deficitària personal i tècnica a l'àrea de vigilància penitenciària; els, en les seves paraules, dèficits i manca de rigor en l'avaluació de l'homicida en l'àmbit de la rehabilitació i una aplicació, a parer seu, incorrecta i deficitària de l'eina que valora la situació de l'intern, a qui se li va atorgar un grau de risc baix.

L'esmentat mitjà apunta que la Generalitat veu una "manca d'aplicació i de seguiment rigorós dels procediments existents" en la presència del pres a la cuina ja que va seguir amb la feina de casa malgrat ser sancionat per una falta molt greu per pegar a un altre intern.

Les fonts de la Conselleria afegeixen que l'ens està "totalment" compromès amb la seguretat dels funcionaris de presons i que es treballa per millorar les seves garanties laborals, com es busca a través del reconeixement de la condició d'agents de l'autoritat --una mesura que es troba en aquest moment en tramitació parlamentària.