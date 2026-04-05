La Generalitat incorpora prop de 70.000 nous registres sobre repressió judicial del franquisme

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El Banc de la Memòria Democràtica de la Generalitat ha incorporat una nova base de dades amb 69.833 registres de persones sotmeses a procediments judicials militars durant el franquisme --concretament en procediments incoats entre 1938 i 1978-- elaborat per l'Arxiu Nacional de Catalunya.
La base de dades es va fer pública el 2017 en aplicació de la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que va declarar la nul·litat dels tribunals i sentències dictades per motius polítics durant la dictadura, ha informat la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat aquest diumenge.
La incorporació suposa "un pas important" en la recuperació, preservació i difusió de la memòria democràtica, i permet dimensionar amb major precisió l'abast de la repressió exercida per la jurisdicció militar durant la dictadura.
Els registres s'han conservat en l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona i la documentació va ser tractada i inventariada entre els anys 2003 i 2013 per l'Arxiu Nacional de Catalunya en el marc d'un conveni de col·laboració amb el Memorial Democràtic i el Tribunal Militar.
Inclou informació com els noms i cognoms de la persona represaliada, lloc de naixement i residència, sexe, tipus de procediment judicial --consells de guerra o diligències prèvies--, nombre de causa, data d'inici del procés, data d'aprovació de la sentència o d'altres resolucions, la pena imposada i, si fos el cas, la commutació de la pena o la sol·licitud d'indult.
CONNEXIÓ AMB ALTRES BASES DE DADES
La integració d'aquest conjunt de registres permet connectar a aquestes persones amb altres bases de dades del Banc de la Memòria Democràtica, com la del Cost humà de la Guerra Civil o el Cens de deportats catalans i espanyols en els camps de concentració nazis.
Aquesta interrelació facilita noves aproximacions a les trajectòries vitals de les víctimes i contribueix a aprofundir en el coneixement dels mecanismes repressius desenvolupats pel règim franquista.
Amb aquesta nova base de dades, es posa a la disposició de la ciutadania i de la comunitat investigadora una font documental de "gran valor" per a l'estudi de la repressió franquista i s'amplien de forma significativa els recursos disponibles en el Banc.