La Generalitat impulsa un protocol de col·laboració per "fer realitat" el Catalunya Media City

Illa: "No hi ha marxa enrere"

SANT ADRIÀ DE BESÓS, 29 març (EUROPA PRESS) -

El Departament de Presidència de la Generalitat ha impulsat un protocol de col·laboració que han signat el Govern, el Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per "fer realitat" el Catalunya Media City, el hub audiovisual que se situarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

El protocol pretén garantir les actuacions necessàries per al desenvolupament del projecte i les institucions es comprometen a "treballar unides i adoptar els acords necessaris en tots els àmbits per a la implementació i consolidació del Catalunya Media City", segons s'ha presentat aquest dissabte en un acte a la nau de les turbines de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

L'objectiu, segons informa el Govern en un comunicat, és que Catalunya tingui un centre de referència internacional en producció, investigació, formació i foment empresarial en els sectors audiovisual, digital i del videojoc, "que generi coneixement, atregui inversions i faci d'eix transformador del Besòs i l'àmbit metropolità".

En aquest sentit, s'ha creat una comissió mixta de seguiment del protocol que exercirà les funcions de gobernança, interlocució i gestió del projecte, que estarà presidida per un representant de Presidència i comptarà amb tres membres de la Generalitat, quatre del Consorci del Besòs i dos de la CCMA.

Paral·lelament, s'està treballant amb les principals universitats catalanes i amb la Conselleria d'Educació perquè s'integrin en el projecte i aportin el seu coneixement i experiència a l'oferta formativa, d'innovació i transferència del coneixement a les Tres Xemeneies.

NAU DE LES TURBINES

D'altra banda, s'ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació i ampliació de la nau dels turbines, el futur epicentre del hub: acollirà centres formatius, espais d'innovació, exhibició i suport empresarial i infraestructures per a la producció audiovisual.

Una vegada elaborat el projecte, es licitaran les obres perquè en l'estiu del 2026 es pugui iniciar la rehabilitació de la nau de les turbines; es preveu que s'acabi a finals del 2028 i la inversió total serà d'uns 70,8 milions d'euros.

AMPLIACIÓ DEL PARC AUDIOVISUAL

Quant al Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa (Barcelona), "pròximament" es licitarà el concurs per a la redacció del projecte arquitectònic per construir dos platons nous de grans dimensions.

La previsió és que, una vegada elaborat el projecte, les obres comencin al novembre del 2026 i s'acabin a l'estiu del 2028.

SALVADOR ILLA

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest projecte en un acte "d'ambició de país" en un món que, segons ha descrit, està canviant massa ràpidament i pel qual ha defensat que Catalunya tingui un paper en una Europa que cal enfortir.

"No hi ha marxa enrere", ha assegurat Illa, alhora que ha defensat la continuïtat i el treball per fer en els pròxims set anys d'un projecte ben treballat, segons ell, pel Govern de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, a qui ha agraït la bona planificació en matèria de finançament per engegar-ho.