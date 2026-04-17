La Generalitat impulsa el procediment per retirar el monument franquista de Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern, a través de l'Advocacia de la Generalitat, ha sol·licitat al jutjat contenciós administratiu de Tarragona l'aixecament de la suspensió del procediment judicial relatiu al recurs contra la llicència d'obres per a la retirada del monument franquista de Tortosa (Tarragona), un cop finalitzades les causes judicials que havien motivat aquesta suspensió.
En un comunicat, la Conselleria de Justícia recorda que aquestes causes feien referència als recursos contra la modificació de la planificació urbanística de Tortosa i la descatalogació del monument, que han estat desestimats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i els recursos de cassació inadmesos pel Tribunal Suprem, per la qual cosa les resolucions ja són fermes.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha explicat que "amb la resolució definitiva dels recursos sobre la descatalogació del monument, desapareix el principal element que condicionava el procediment judicial obert" i ha afegit que, un cop resoltes les qüestions prèvies, el que correspon és continuar amb la tramitació perquè es pugui resoldre sobre el fons de la qüestió.